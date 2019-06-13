Роскомнадзор начал внеплановую проверку соцсети TikTok на наличие детской порнографии

В ведомстве говорят о большом количестве жалоб на китайскую платформу коротких видеоклипов. В частности, как сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, обращения о возможном наличии детской порнографии поступают как от общественных организаций, так и от отдельных пользователей. Проверку TikTok чуть ранее анонсировал и глава ведомства Александр Жаров. Соцсеть является популярной у молодежи: приложение позволяет снимать небольшие музыкальные видео с наложением фильтров, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Претензии к TikTok предъявляли власти нескольких стран: в апреле суд в Индии запретил сервис, решив, что он поощряет педофилию и распространение порнографии. Ограничения, позднее, были отменены после удаления запрещенного контента. А в США соцсеть была оштрафована почти на 6 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

ОТВОДКА

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил о включении в реестр организаторов распространения информации сервис знакомств Tinder. В ведомстве говорят, что компания готова передавать спецслужбам данные российских пользователей.