В Госдуму внесен законопроект о многомиллионных штрафах за отказ хранить персональные данные россиян в России

С инициативой выступили два депутата из «Единой России». В пояснительной записке говорится, что Твиттер и Фейсбук за непредоставление информации были оштрафованы всего на 3 тысячи рублей. Документ предлагает наказывать компании, которые не выполнили требование о хранении персональных данных в России, штрафом от 2-х до 6-ти миллионов рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 18-ти миллионов, — передает Интерфакс.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал, что Фейсбук и Твиттер за отказ разместить в России персональные данные не заблокируют, а скорее всего оштрафуют.