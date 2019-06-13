Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 23-го июня на проспекте Сахарова в поддержку Ивана Голунова

Организаторам предложили провести акцию за гражданские права в парке Сокольники, но они не согласны, — сказал «Эху» один из заявителей, член Либертарианской партии Михаил Светов.

Светов добавил, что все предыдущие согласованные акции Либертарианской партии на проспекте Сахарова проходили мирно и спокойно.

Накануне в Москве прошел несанкционированный марш в защиту журналиста Ивана Голунова. По разным данным, пришли от 1200 до нескольких тысяч человек. по подсчетам правозащитников были задержаны более 500 участников. Таганский суд Москвы сегодня оштрафовал первого из задержанных на 150 тысяч рублей.