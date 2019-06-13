СПЧ: Большинство жалоб в рамках митинга в поддержку журналиста Голунова поступало на Росгвардию

Большинство жалоб в рамках митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова поступало на Росгвардию. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

«Росгвардия оказалась не на высоте. Больше всего жалоб поступало на действие сотрудников Росгвардии, которые задерживали людей, не имеющих отношения к протесту, либо имеющих, но никакой активности не проявлявших», — сказал он.

Митинг в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошел 12 июня в центре Москвы. В общей сложности, по информации ОВД-Инфо, в рамках акции было задержано более 540 человек. К настоящему моменту в различных ОВД остались пятеро задержанных. По данным издания «Коммерсант», их будут судить по ч.8 ст. 20.2 (повторное участие в несогласованной акции).