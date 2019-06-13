Охранный статус урочища Сандармох, где захоронены жертвы репрессий, хотят понизить для проведения строительных работ

«Это делается, чтобы развязать себе руки для проведения широкого перечня различных работ. Статус достопримечательного места позволяет вести и хозяйственные, и строительные работы. Именно в этих целях и пытаются изменить статус урочища», — сказал она.

Э.Слабунова также добавила, что проверки, установившие возможность перемены статуса, были проведены с нарушениями.

«Правовой оценки тем работам, которые проводились в августе 2018 года, так никто и не дал. Все они были проведены с явными нарушением, ни одного разрешительного документа представлено не было», — подчеркнула она.

Политик отметила, что отправляла запросы в Генпрокуратуру, но ответы ведомства носили расплывчатый характер.

Ранее стало известно, что власти Карелии намерены понизить статус урочища Сандармох, где захоронены тысячи репрессированных. Вместо памятника истории он может стать просто достопримечательным местом.