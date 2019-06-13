Следствие продлевало арест ученого Кудрявцева из-за спама в электронной почте. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат обвиняемого в госизмене, руководитель «Команды 29» Иван Павлов «В качестве аргумента в пользу содержания Кудрявцева под стражей ФСБ представляла суду копию перехваченного в почте Кудрявцева письма, где говорилось, что ему якобы одобрена американская грин-карта. Это, по мнению следствия, было свидетельством того, что он может скрыться и уже приискал себе для этого все необходимое. Сейчас мы получили документ из посольства США, что Виктор Кудрявцев никогда не обращался за получением вида на жительства в этой стране. Что государственные органы США не ведут с претендентами на получение вида на жительство переписку по электронной почте. По сведениям США доменные имена, с которых пришло письмо, используются недобросовестными компаниями для рассылки спама», — сказал он.

И.Павлов добавил, что защита надеется, что суд возьмет на себя смелость признать, что следствие намеренно вводило суд в заблуждение.

«Тогда мы можем ожидать объективного решения и освобождения Кудрявцева из-под стражи», — заключил адвокат.

75-летний ведущий сотрудник Центрального НИИ машиностроения Виктор Кудрявцев уже почти год находится в СИЗО, несмотря на возраст и серьезные хронические заболевания. В начале июня, также по обвинению в госизмене, был арестован его ученик Роман Ковалев. По словам сына В.Кудрявцева, ученому предлагали дать показания против Ковалева, но он отказался.