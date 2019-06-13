МВД завершило следствие по делу о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Это сообщила ТАСС адвокат обвиняемого Дениса Чуприкова Светлана Горбунова. Она подчеркнула, что он признаёт вину в похищении картины, но утверждает, что не портил полотно. Защитник добавила, что эксперты признали фигуранта вменяемым.

Картина Куинджи под названием «Ай-Петри. Крым» была похищена в конце января. Мужчина, которого посетители приняли за работника музея, снял картину со стены, достал ее из рамы и ушел. Им оказался уроженец Крыма. Мужчина женат, его ребенку меньше года, и полгода фигурант находится в СИЗО.