Михаил Саакашвили объявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду

Он вошел в первую пятерку кандидатов от партии «Движение новых сил», которую он возглавляет. Фамилии кандидатов Саакашвили назвал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области говорил, что не намерен участвовать в парламентских выборах. Саакашвили приехал на Украину после того, как новый президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Досрочные парламентские выборы намечены на Украине на 21 июля.