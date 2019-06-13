Количество положительных допинг случаев у российских легкоатлетов не уменьшается

Часть вины в том, что федерация до сих пор не восстановлена лежит и на них. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин жестко ответил на критику.

Шляхтин встретился со спортсменами на базе в Новогорске 10 июня после того как лидеры сборной России, в частности Мария Ласицкене, потребовали его отставки. Сайт телеканала Матч ТВ опубликовал стенограмму беседы, в которой у Шляхтина нашлись весомые аргументы. В частности он сказал, что в предыдущие годы РУСАДА фиксировала по полтора десятка случаев положительных проб в год, а в этом их уже 12, в том числе 6 у лидеров сборной России. Он назвал фамилии, но на сайте они опущены. Это по его словам дает ИААФ основания считать, что антидопинговая культура в стране отсутствует. За эти три года руководству федерации удалось изменить отношение к России с открытой ненависти до рабочих контактов. Международная Федерация еженедельно получает от ВФЛА отчеты, но количество критериев, который необходимо выполнить все время растет, в том числе и по вине самих спортсменов и тренеров. Тем не менее, на чемпионате мира в Дохе наша команда выступит под своим флагом, но на старт выйдет ограниченное количество атлетов, в основном те, кто ранее получил допуск. Эти гарантии от ИААФ по словам Шляхтина получены. В дальнейшем список будет расширяться. Что же касается данных из московской лаборатории, то в случае выявления положительных случаев будет только индивидуальная ответственность.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 26 сентября по 9 октября в столице Катара Дохе.