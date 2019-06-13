Посольство России в Иране сообщило о спасении 11-и россиян с терпящего бедствие танкера в Оманском заливе

Как сообщается, они не пострадали. Чуть ранее арабские СМИ сообщили о том, что два танкера подверглись атаке.

По нефтеналивному судну Front Altair, принадлежащему норвежскому судовладельцу Frontline, и по аналогичному кораблю японской транспортной компании, как утверждается, были нанесены два торпедных удара. По крайней мере, об этом говорят иранские телеканалы. По их данным, в районе, где находились танкеры, были слышны звуки взрывов. В свою очередь, японские СМИ со ссылкой на компанию-арендатора также говорят, что снаряд пробил обшивку корабля, перевозившего метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. На другом танкере – Frontline – находился груз нефтехимического сырья, предназначавшегося Тайваню. Именно с этого корабля были спасены и эвакуированы в Иран более десятка россиян. Также там находились члены экипажа из Грузии и Филиппин. Иранские власти, в свою очередь, сообщили о спасении более 40 моряков. А президент страны Хасан Роухани заверил, что для Тегерана важна безопасность в регионе. Кто именно мог атаковать танкеры, не сообщается. Вместе с тем корабли ВМС США, как сообщили в Вашингтоне, находятся в районе бедствия и наблюдают за происходящим. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, выразил серьезную обеспокоенность инцидентом и осудил любые нападения на гражданские суда.

Цена на нефть марки Brent подскочила почти на четыре процента на фоне атак на танкеры и превысила 62 доллара. Это следует из промежуточных результатов торгов на лондонской бирже. К атаке на танкеры вряд ли могут быть причастны какие-либо государственные структуры, — сказал Эху политолог Алексей Малашенко. МИД России сегодня призвал все стороны к снижению напряженности в этом регионе.