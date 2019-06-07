Минэкономразвития нашло способ, как привлечь в Россию иностранных кинематографистов

Зарубежным компаниям обещают компенсировать часть затрат, если фильм будет сниматься в нашей стране.

О старте программы субсидирования объявят уже в сентябре. Государство готово возместить транспортные и гостиничные расходы, вознаграждение местного персонала, создание декораций, пошив костюмов, охрану общественного порядка на съемочной площадке и другие услуги, в том числе, к примеру, предоставление прогнозов погоды, пишет РБК.

Компенсации будут идти не напрямую иностранцам, а через их российских партнеров. Бюджет художественного фильма при этом должен быть не меньше 20 миллионов рублей, документального – не меньше 5 миллионов.

Претенденты на субсидии, так называемый рибейт, должны будут пройти квалификационный тест. Чем дольше снимается фильм, тем выше балл. Если задействован российский актер – это дополнительное преимущество.

Базовый размер субсидии – 25 процентов. А если лента будет продвигать позитивный образ России – субсидия увеличится до 30 процентов.

За границей такая практика давно существует. Вероятность того, что кинопроизводители станут чаще обращать внимание на Россию, возрастает, — сказал в нашем эфире кинопродюсер Сэм Клебанов.

В то же время идея увязать размер субсидии с воплощением позитивного образа России на экране Клебанову показалась сомнительной. Если фильм будет восприниматься как лживый, неискренний и проплаченый, то это отрицательно скажется на его коммерческих успехах, поэтому на эту опцию иностранные продюсеры, скорее всего, вестись не будут, добавил эксперт.

Российские кинематографисты могут рассчитывать на поддержку за счет бюджетных средств. Также Минкульт в последнее время все чаще откладывает премьеры западных фильмов для продвижения отечественных лент.