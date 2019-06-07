Инициатива властей Карелии понизить статус урочища Сандармох может быть связана с фальсификациями. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления международного правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

«Это достаточно тревожно, учитывая активность Российского военно-исторического общества, возглавляемого министром культуры, которое пытается «подселить» в эти могилы еще и красноармейцев, якобы расстрелянных финнами. Так во многих местах пытаются подменить мертвецов. Точно так же как в Катыни существует абсолютно фальсифицированная плита с упоминанием пятисот красноармейцев, якобы расстрелянных там немецкими оккупантами, так же как в Твери сейчас пытаются доказывать, что в Медном захоронены не польские военнопленные, а умершие в неизвестных госпиталях военнослужащие. Вот что тревожно в первую очередь, больше чем само возможное изменение статуса», — сказал он.

Я.Рачинский добавил, что подобная деятельность связана с тем, что власти не готовы оценить прошлое «в адекватных терминах».

«Боюсь, что наши власти не готовы признать Советский Союз преступным государством, каковым он безусловно являлся. Ни в одной стране мира не было уничтожено столько собственных граждан без суда, по заочно вынесенным приговорам», — пояснил он.

По словам Я.Рачинского, причина такого отношения кроется в сакрализации государства.

«Это странный псевдорелигиозный культ: государство превыше всего, а люди материал для строительства великого государства. Думаю, поэтому буксуют все попытки добраться до архивов Советского Союза. Казалось бы, Россия совсем другое государство и не должна нести ответственность за решения, которые были приняты руководителями СССР», — заключил он.

Ранее стало известно, что власти Карелии намерены понизить статус урочища Сандармох, где захоронены тысячи репрессированных. Вместо памятника истории он может стать просто достопримечательным местом. Это позволит вести на территории земляные работы и строительство.