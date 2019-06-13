Проведение знаменитого бардовского Грушинского фестиваля под Самарой находится под угрозой срыва

Клуб авторской песни имени Валерия Грушина заявил, что проведение знаменитого бардовского фестиваля под Самарой находится под угрозой срыва.

На сайте Грушинского клуба, постоянного организатора ставшего уже легендарным фестиваля, появилось экстренное обращение. В нём утверждается, что 46 форум авторской песни на Мастрюковских озёрах в этом году может не состояться. «Ни одного официального документа, регламентирующего проведение фестиваля, нет. Утвержденного положения нет. Рабочей группы по подготовке фестиваля при губернаторе нет. Списка почётных гостей нет. Железнодорожные и авиационные билеты никому не куплены. Под большим вопросом формирование жюри. Само проведение конкурса без Грушинского клуба – нонсенс», — говорится в обращении. Официально на проведение 46-го Грушинского фестиваля претендует челябинский Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева. По словам вице-премьера областного правительства Александра Фетисова, заявка на конкурс сейчас подана только этой организацией, а сам фестиваль, как всегда, пройдёт 4-7 июля. В этом чиновник нисколько не сомневается.

По информации осведомлённого источника «Эха» в правительстве Самарской области, подготовкой творческой программы 46 фестиваля имени Грушина руководит Олег Митяев. Ему помогает экс-президент Грушинского клуба Борис Кейльман