Власти Карелии хотят изменить охранный статус урочища Сандармох

Это самое крупное место захоронение жертв сталинских репрессий. Сейчас у него статус памятника. Теперь в Минкульт направлено обращение с просьбой перевести урочище в разряд достопримечательностей.

Проверки, установившие возможность перемены статуса, были проведены с нарушениями, — утверждает председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова

Слабунова добавила, что отправляла запросы в Генпрокуратуру. Однако ответы ведомства носили неточный и расплывчатый характер. Власти в последнее время стремятся идеализировать советский режим, поэтому не хотят подчеркивать масштаб преступлений Сталина. Так в эфире «Эха» сказал председатель правления международного правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский.