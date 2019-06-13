Таганский суд Москвы оштрафовал первого из задержанных участников несанкционированной акции в поддержку Голунова

Таганский суд Москвы оштрафовал первого из задержанных участников несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова, которая состоялась накануне в Москве. Вячеслав Стеблин должен будет заплатить 150 тысяч рублей.

Напомню, в ходе марша, по данным МВД, были задержаны 200 человек, по данным «ОВД-инфо» – более 500.

Наибольшее недовольство граждан вызвали действия Росгвардии, сотрудники которой задерживали детей и журналистов, — рассказал «Эху» член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что по жалобам на необоснованное применение силы обязательно будут проведены проверки. В Росгвардии пообещали принять меры в случае доказательства вины сотрудников, вероятно причастных к жесткому задержанию несовершеннолетнего и онкобольного на вчерашнем марше в Москве. Об этом «Эху» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Ранее в ОНК утверждали, что онкобольному журналисту долго не разрешали лечиться, а несовершеннолетнего задержанного понадобилось госпитализировать.