Владимир Путин уволил двух высокпоставленных генералов полиции в связи с делом в отношении журналиста Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух высокпоставленных генералов полиции в связи с делом в отношении журналиста Ивана Голунова. Об их отставке просил глава МВД Владимир Колокольцев.

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина и главы УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова. Именно его управление возбудило дело против спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Указ опубликован на сайте Кремля, при этом причина увольнения в нем не указана. Журналисты ранее обратили внимание на то, что с сайта московского управления МВД, откуда ранее удалили новости о деле против Голунова, пропал весь раздел об УВД по ЗАО, сопровождавшийся фотографией Пучкова. Позже раздел вернули – его «лицом» стал заместитель уволенного сегодня генерал-майора. Напомню, что отправить в отставку Девяткина и Пучкова просил глава МВД Владимир Колокольцев. О том, что он обратился с соответствующим ходатайством к президенту, министр сообщил сразу после того, как объявил о снятии всех обвинений с Голунова в связи с недоказанностью его участия во вменяемом преступлении.

ПЛЕНКА Колокольцев 20

Тогда же Колокольцев сообщил о том, что от работы отстранены оперативники, которые задерживали Голунова. Материалы внутренней проверки по полицейским МВД направило в Следственный комитет, где пообещали тщательно все изучить и принять решение о возбуждении против них уголовного дела. Пока неизвестно, будут ли следственные органы выяснять, кто стоит за делом против Голунова. Сам журналист связывал уголовное преследование со своим расследованием о похоронном бизнесе. Его задержали в день сдачи материала, в котором говорилось о возможной связи со столичным рынком ритуальных услуг двух высокопоставленных сотрудников УФСБ по Москве и области. Между тем, секретарь Совета безопасности, бывший директор ФСБ Николай Патрушев накануне заявил, что у него нет информации о причастности сотрудников спецслужб к преследованию Голунова.

Ивана Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист утверждал, что пакеты с запрещенными веществами ему подкинули полицейские. Увольнение из органов, — это серьезное наказание для генералов, — сказал в эфире «Эха» политолог Аббас Галямов. Это серьезное потрясение для их стиля жизни, — считает эксперт. Галямов добавил, что энтузиазм, с которым министр внутренних дел боролся с виновниками ареста Голунова можно объяснить попыткой самому не стать мишенью в этом скандале. Владимиру Колокольцеву необходимо было снять с должностей сотрудников, которые без его ведома распорядились подставить журналиста «Медузы». Такое мнение в эфире «Эха» высказал социолог и философ Григорий Юдин. По словам Юдина, главный вопрос – откуда взялись наркотики и кто именно их подбросил. Никаких новостей о ходе расследования дела Ивана Голунова пока нет. Эксперты строят свои предположения. «Исключение без правил» – так называется публикация на первой полосе «Ведомостей».