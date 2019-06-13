В Кремле знают о жалобах на жестокость силовиков во время несогласованной акции в Москве

Это сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, проверки помогут избежать этого впредь, — передает РИА. Песков добавил, что разрешать или нет мероприятие – это прерогатива властей города, как и оценка работы на них сотрудников правоохранительных органов.

Накануне в Москве прошел марш в защиту Ивана Голунова. По данным МВД, в нем участвовали 1200 человек, по оценке наших корреспондентов – несколько тысяч. Как передает портал «ОВД-инфо», были задержаны 530 человек. Из них как минимум пятеро ночевали в отделениях полиции.