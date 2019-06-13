Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал незаконным отказ ВИЧ-положительной женщине в опеке над племянником

Органы опеки будут обязаны повторно рассмотреть просьбу женщины с ВИЧ усыновить мальчика. Об этом интернет-изданию «Медиазона» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин. По его словам, мать ребенка умерла от рака, после чего он начал жить с тетей. Она, в свою очередь, говорит, что воспитывает племянника с рождения. Экспертиза показала, что жилищные и бытовые условия позволяют женщине, больной ВИЧ, быть опекуном. Она успешно сдала и психологическое обследование, но единственным препятствием, как отмечается, стал ее диагноз, из-за которого органы опеки отказались оформлять опекунство. В прошлом году Конституционный суд России в рамках аналогичного разбирательства признал незаконным отказ в усыновлении другой женщине, больной ВИЧ и гепатитом С. Речь шла о мальчике, которого родила ее сестра с помощью искусственного оплодотворения. Впоследствии она отказалась от родительских прав, а ребенок с рождения жил с тетей.

В апреле Госдума в первом чтении одобрила законопроект, закрепляющий право людей с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.