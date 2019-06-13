Пожилого ученого Виктора Кудрявцева не выпустили из СИЗО из-за спама в электронной почте

Это было письмо о предварительно одобренной грин-карте, но в посольстве США подтвердили, что оно было фальшивым, — рассказал «Эху» адвокат обвиняемого в госизмене, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Иван Павлов подчеркнул, что следствие вводило суд в заблуждение. По его словам, если этот факт будет принят во внимание, то можно рассчитывать на освобождение Виктора Кудрявцева из СИЗО.

75-летний ведущий сотрудник Центрального НИИ машиностроения уже почти год находится в СИЗО, несмотря на возраст и серьезные хронические заболевания. В начале июня, также по обвинению в госизмене, был арестован его ученик Роман Ковалев. По словам сына Кудрявцева, ученому предлагали дать показания против Ковалева, но он отказался.