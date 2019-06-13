В Госдуму внесен законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование

За каждый день домашнего ареста или подписки о невыезде документ предлагает выплачивать как минимум по 5 тысяч рублей. День незаконного ареста оценили в 15 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесли депутаты от «Справедливой России».

Самым громким недавним случаем незаконного уголовного преследования стало дело журналиста Ивана Голунова. Спецкора «Медузы», который пишет о коррупции, задержали на прошлой неделе по обвинению в сбыте наркотиков. После кампании в его поддержку глава МВД лично сообщил, что Голунов невиновен. Президент Владимир Путин сегодня уволил в связи с этим делом двух генералов полиции.