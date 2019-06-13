Семье Бари Алибасова привезли за 800 тысяч рублей чужого кота

Подмену обнаружили накануне вечером. Мошенник получил награду и скрылся, — передает РИА со ссылкой на сына продюсера. Теперь родственники Бари Алибасова собираются писать заявление в полицию. Ранее они объявили вознаграждение за поимку любимого кота продюсера породы канадский сфинкс, который недавно пропал из квартиры.

Бари Алибасов был госпитализирован в начале июня после того, как выпил средство для очистки труб. Его близкие говорят, что он сделал это по ошибке.