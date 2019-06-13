Уполномоченный при президенте по правам ребенка просит прокуратуру Москвы проверить полицейских

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова просит прокуратуру Москвы проверить полицейских после задержания несовершеннолетних на вчерашней акции. В ее обращении отмечается, что один из подростков попал в больницу после отделения полиции. Сейчас он отпущен домой. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, — уточнила омбудсмен.

Накануне московская полиция сообщила, что из 1200 участников несанкционированного марша в защиту Ивана Голунова были задержаны более 200 человек. «Новая газета» со ссылкой на правозащитников сообщила, что задержаны были свыше 500.