Уполномоченный по правам ребенка в обратилась к прокурору Москвы с просьбой проверить законность действий полицейских

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась к прокурору Москвы с просьбой проверить законность действий полицейских, задержавших несовершеннолетних на вчерашней акции в центре Москвы. В их числе молодой человек, который попал после отделения полиции в больницу.

Вместе с тем Кузнецова напомнила подросткам и родителям, что участие в несанкционированных мероприятиях всегда сопряжено с опасностью.