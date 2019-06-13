Из-за дела журналиста Ивана Голунова лишились должностей двое высокопоставленных московских полицейских

Это начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУВД Юрий Девяткин и Начальник Управления внутренних дел по Западному округу Андрей Пучков.

Указ об их увольнении подписал Владимир Путин. Его об этом просил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Это произошло в тот же день, когда были сняты все обвинения в сбыте наркотиков со спецкора Медузы. Колокольцев обещал, что Следственный комитет даст правовую оценку действиям полицейских, которые задерживали Голунова.

Увольнение из органов серьезное наказание для генералов, — сказал в эфире Эха политолог Аббас Галямов

Галямов добавил, что энтузиазм, с которым министр внутренних дел боролся с виновниками ареста Голунова можно объяснить попыткой самому не стать мишенью в этом скандале.