Российский экипаж эвакуирован с танкера, атакованного в Оманском заливе
Официальная Москва уже призывает не рассматривать инцидент как повод для нагнетания антииранских настроений.
Два танкера загорелись этим утром после того, как предположительно подверглись торпедному нападению. Одно судно принадлежит Норвегии, другое – Сингапуру. Снаряды пробили обшивку сингапурского танкера недалеко от места, где расположен двигатель, — сообщают японские СМИ со ссылкой на компанию-арендатора.
Судна использовали их для перевозки нафты – это побочный продукт от нефтепереработки — и метанола. Стоимость содержимого одного из танкеров оценили в 30 миллионов долларов.
Иранские спасатели эвакуировали почти полсотни человек, в том числе россиян. 12 наших соотечественников находятся в безопасном месте, сообщили российские дипломаты в Тегеране. Кто именно атаковал танкеры, не сообщается.
За ситуацией следит американский флот. В Белом доме заявили, что предоставляют необходимую помощь.
Цены на нефть марки Brent поднялись почти на четыре процента на фоне атак на танкеры. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.