В российском МИДе призывают не спешить обвинять Иран в инциденте в Оманском заливе
Он не должен использоваться для нагнетания анти-иранских настроений, — сказал зам.главы МИДа Сергей Рябков.
Два нефтеналивных танкера сегодня были атакованы неизвестными. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка. Среди них одиннадцать россиян. Эту информацию сейчас проверяют дипломаты, — сообщил представитель посольства России в Омане. Александр Погодин
Агентство Reuters утверждало, что в зоне инцидента находятся корабли ВМС США.