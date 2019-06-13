В  российском МИДе призывают не спешить обвинять Иран в инциденте в Оманском заливе

Он не должен использоваться для нагнетания анти-иранских настроений, — сказал зам.главы МИДа Сергей Рябков.

Два нефтеналивных танкера сегодня были атакованы неизвестными. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка. Среди них одиннадцать россиян. Эту информацию сейчас проверяют дипломаты, — сообщил представитель посольства России в Омане. Александр Погодин

Агентство Reuters утверждало, что в зоне инцидента находятся корабли ВМС США.