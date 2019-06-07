Проведение знаменитого Грушинского фестиваля под Самарой под угрозой срыва

На сайте Грушинского клуба, постоянного организатора ставшего уже легендарным фестиваля, появилось экстренное обращение. В нём утверждается, что 46 форум авторской песни на Мастрюковских озёрах в этом году может не состояться. «Ни одного официального документа, регламентирующего проведение фестиваля, нет. Утвержденного положения нет. Рабочей группы по подготовке фестиваля при губернаторе нет. Списка почётных гостей нет. Железнодорожные и авиационные билеты никому не куплены. Под большим вопросом формирование жюри. Само проведение конкурса без Грушинского клуба – нонсенс», — говорится в обращении. Этой весной любители авторской песни стали свидетелями и участниками очередного скандала и раскола в областном клубе имени Грушина. Официально на проведение 46-го Грушинского фестиваля претендует челябинский Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева. По словам вице-премьера областного правительства Александра Фетисова, заявка на конкурс сейчас подана только этой организацией, а сам фестиваль, как всегда, пройдёт 4-7 июля. В этом чиновник нисколько не сомневается. Добавлю, в начале мая президиум Клуба имени Грушина исключил из своих рядов бессменного президента клуба — 77-летнего Бориса Кейльмана. Бывшие соратники обвинили его в отчуждении товарных знаков фестиваля в пользу московской компании «Энерготехмонтаж».

По данным источников «Эха Москвы» в правительстве Самарской области, подготовкой творческой программы фестиваля руководит Олег Митяев.