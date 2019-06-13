Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Такое ходатайство на имя главы государства ранее направил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Один из отправленных в отставку генерал-майоров — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрий Девяткин. Другой – начальник УВД по Западному административному округу столицы Андрей Пучков. Именно его управление возбудило дело против Голунова. В ходе предоставления ходатайства об отставке генералов Колокольцев также сообщал, что направил в Следственный комитет материалы внутренней проверки. По ним, как говорил министр, будет дана оценка правомерности действий полицейских, задержавших Голунова. Они, заверил Колокольцев, также отстранены от своих должностей. Журналист «Медузы» был задержан неделю назад, причем известно об этом стало лишь спустя день. Полиция предъявляла Голунову обвинение в попытке сбыта наркотиков, сам он и его защита говорили, что запрещенные вещества ему подкинули.

В субботу Голунов был помещен под домашний арест, однако уже во вторник эта мера пресечения была снята, а преследование журналиста прекращено.