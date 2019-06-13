Минобороны: самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

По данным военного ведомства, результатом четырех ударов стало уничтожение крупных скоплений боевиков. Об этом пишет ТАСС.

Удары ВКС, по заявлению Минобороны, нанесли по просьбе турецких военных, они же указали координаты. Военные обратились за российской помощью после обстрела наблюдательного поста вооруженных сил Турции в районе высоты Джебель-Завия боевиками. В ходе этого обстрела турецкие военные получили ранения.

Российские военные совершили четыре бомбовых удара по базирующимся воздел селения Докмак и высоты Джебель-Таверта боевикам.