Уроженец Бишкека, которого подозревают в краже, оказался тем человеком, которого приняли за Сергея Цапка

Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Ранее местные СМИ сообщили, что жители Сочи видели мужчину, который похож на скончавшегося в СИЗО лидера Кущевской банды. В прокуратуру даже поступили обращения с просьбой проверить, не инсценировал ли он свою смерть.

Согласно официальным данным, Сергей Цапок, приговоренный в ноябре 2013 года к пожизненному заключению, год спустя скончался от инсульта в тюрьме.