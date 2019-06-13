Уроженец Бишкека, которого подозревают в краже, оказался тем человеком, которого приняли за Сергея Цапка
Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.
Ранее местные СМИ сообщили, что жители Сочи видели мужчину, который похож на скончавшегося в СИЗО лидера Кущевской банды. В прокуратуру даже поступили обращения с просьбой проверить, не инсценировал ли он свою смерть.
Согласно официальным данным, Сергей Цапок, приговоренный в ноябре 2013 года к пожизненному заключению, год спустя скончался от инсульта в тюрьме.