Путин уволил двух генералов, об отставке которых просил глава МВД Колокольцев в связи с делом Голунова

Владимир Путин уволил двух генералов, об отставке которых просил глава МВД Колокольцев в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Это начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУВД Москвы Юрий Девяткин и начальник Управления внутренних дел по Западному округу столицы Андрей Пучков.

Руководство МВД обещало, что Следственный комитет даст правовую оценку действиям полицейских, которые задерживали Голунова. Напомним, — обвинение в сбыте наркотиков с журналиста было снято. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили.