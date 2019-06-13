Клубу «Сент-Луис Блюз» потребовалось 52 года, чтобы стать обладателем Кубка Стэнли

Американскому клубу «Сент-Луис Блюз» потребовалось 52 года для того, чтобы стать обладателем самого главного трофея Национальной хоккейной лиги – Кубка Стэнли.

Еще осенью ситуацию в команде нужно было спасать. На пост главного тренера пришел бывший тафгай Крейг Беруби. Ему удалось сплотить команду и вывести ее в плей-офф, что уже было прекрасным результатом, но это было только начало.

Сент-Луис вышел в финал, где ему противостоял Бостон, который владел Кубком 6 раз, в том числе в 2011 году и на этот раз были не слабее конкурентов, но живучестви и жажды победы у Блюз оказалось больше. Они сумели пережить разгром в шестой встрече серии и победили на чужом поле. Фантастический матч провел новичок – голкипер Джордан Биннигтон, если бы не его сэйвы, Кубок отправился бы в Бостон. Пропустил он только при счете 4-0, за когда до конца оставалась минута с небольшим. Важной частью команды стали два российских нападающих – Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Самым ценным игроком плей-офф признали Райана О’Райли, который кстати играл и в Магнитогорске и дважды становился чемпионом мира