Два танкера были атакованы в Оманском заливе

В составе экипажа одного из судов, по некоторым данным, есть россияне.

В Оманском заливе в территориальных водах Ирана утром прогремели два взрыва. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей японского танкера Kokuka Courageous («Кокука карейджес», он транспортировал метанол, а также танкера, принадлежащего норвежской компании Frontline, который перевозил нефть. По данным арабской прессы, суда подверглись торпедной атаке, после этого норвежский Front Altair загорелся. Изначально сообщалось, что танкер затонул, однако в компании эту информацию опровергли. Капитан судна быстро принял решение эвакуировать экипаж, команду забрал находившийся вблизи сухогруз. На борту танкера, по некоторым данным, были россияне. В Москве в настоящий момент проверяют эту информацию.

Известно, что всех моряков с обоих танкеров удалось спасти. В иранском МИДе после инцидента заявили о готовности к сотрудничеству в регионе с целью обеспечения безопасности морских маршрутов. Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.

После появления сообщений об атаке на танкеры цены на нефть выросли, вслед за ними поднялись и акции нефтяных компаний.

Скачок цен на нефть вызван непосредственно атакой на танкеры в Оманском заливе. Сейчас стоимость топлива немного снизилась, но не исключено, что в ближайшем будущем возможны новые повышения. Об этом «Эху Москвы» рассказал партнер консалтинговой компании RusEnergy, эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин.

Через Персидский залив проходит больше трети всей нефти для мирового рынка, поэтому любой риск в этой территории делает нефть дороже, пояснил Михаил Крутихин. Пока неясно, будут ли происшествия иметь долгосрочные последствия, отметил эксперт.