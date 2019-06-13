Мосгорсуд может сегодня смягчить или отменить приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Футболисты в мае получили по полтора года тюрьмы за участие в двух драках.

Перед заседанием осуждённые футболисты улыбались, как будто позировали фоторепортерам. Радость их вскоре испарилась. Жены спортсменов на рассмотрение жалобы не пришли, хотя на заседания Пресненского суда ходили исправно.

Потерпевшие водитель и двое госслужащих, в том числе Денис Пак из Минпромторга, уведомили суд, что в слушаниях участвовать не хотят. Защита требует смягчение наказания, не согласна с тем, что в действиях Кокорина, Мамаева и их друзей были признаки хулиганства. Александр Кокорин попросил суд о справедливости. Его брат Кирилл признался тройке судей: ему бы хотелось поскорее выйти. Мамаев отказался просить суд о чем-либо и назвал происходящее позором. Уверен на тысячу процентов, сегодня ничего не измениться. Это шоу, добавил футболист.

Участников процесса и журналистов удивила речь прокурора. Она говорила громко и весьма эмоционально, требуя уточнить приговор.

В суде продолжаются прения. Адвокаты подробно объясняют, почему футболистов, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого надо отпустить из-под стражи

Зашита осуждённых ранее говорила, что футболисты могут выйти на свободу по УДО уже осенью.