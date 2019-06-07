Четверо задержанных осталось на ночь в полиции по итогам прошедшего в Москвые марша против фабрикации уголовных дел

Четверо задержанных осталось на ночь в отделах полиции по итогам прошедшего накануне в центре Москвы марша против фабрикации уголовных дел. На двух из них составлены протоколы по статье о повторном нарушении законодательства о митингах.

Данные о задержанных в результате шествия разнятся. Официально говорится о чуть более 200 участников марша, в то время как правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщает о более 550 задержанных. На значительную часть участников шествия составили протоколы по статье об участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи пешеходам и транспорту. Некоторые из них утверждают, что были случайными прохожими и не имеют отношения к митингу, а, например, шли в ресторан. Среди задержанных оказалось много журналистов и политиков, в том числе оппозиционер Алексей Навальный. Он был отпущен из отдела полиции накануне и выразил уверенность в том, что ближе к выборам в Мосгордуму ему дадут 30 суток административного ареста. У некоторых задержанных в протоколах, как отмечается, говорится о том, что они выкрикивали «антиправительственный лозунг «Иван Голунов»», передают «Открытые Медиа». В ряде случаев полиция действовала жестко, укладывая участников акции на землю и затем подхватывая их за руки и ноги. А Общественной наблюдательной комиссии, в свою очередь, сообщили о подаче жалобы по факту применения полицейскими силы к несовершеннолетнему.

Изначально марш в центре столицы был запланирован как шествие в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Однако во вторник с него сняли все обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

Столичное ОНК намерено пожаловаться в Росгвардию на избиение подростка на вчерашнем марше. 17-летнему Валерию, задержанному в ходе акции, потребовалась госпитализация. О произошедшем он рассказал на видео, опубликованном проектом «База».

По словам Валерия, избивший его сотрудник уже установлен.

Между тем. В Росгвардии пообещали принять меры в случае, если вина силовиков будет доказана. Об этом «Эху Москвы» сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в ОНК пожаловались не только на избиение несовершеннолетнего, но и обратили внимание на задержание онко-больного журналиста, к которому до вмешательства правозащитников не вызывали Скорую помощь.

Вчерашние события еще раз показали проблему в коммуникации между обществом и государством. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член СПЧ Андрей Бабушкин. Он считает, что из ситуации необходимо сделать выводы.

Бабушкин подчеркнул, что СПЧ давно призывает создать такой орган.