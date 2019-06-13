Владимир Путин уволил генералов, об отставке которых просил глава МВД в связи с делом Ивана Голунова

Как сообщает пресс-служба Кремля, в отставку отправлены генерал-майор полиции Юрий Девяткин – он возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков и генерал-майор Андрей Пучков — начальник Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы.

С корреспондента Медузы сняли обвинения о попытке сбыть наркотики в связи с его непричастности к преступлению. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские.