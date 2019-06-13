Суд отказался переводить под домашний арест 75-летнего ученого, в его почте нашли письмо о виде на жительство в США

Суд отказался переводить под домашний арест 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева из-за того, что в его почте нашли письмо о предварительно одобренном виде на жительство в США. Это письмо оказалось спамом, — сообщил интернет-изданию «Медуза» адвокат Иван Павлов.

В посольстве утверждают, что никогда не отправляют письма участникам лотереи по электронной почте.

Напомним, — Виктора Кудрявцева обвиняют в госизмене.