Президент Молдавии призвал граждан выйти на марш в поддержку парламентского большинства и нового правительства

Президент Молдавии призвал граждан выйти на народный марш в поддержку парламентского большинства и нового правительства. По словам Игоря Додона, никто никого не будет преследовать, все чиновники останутся на своих местах.

Владимир Путин пообещал поддержку президенту Молдавии. В интервью телеканалу «Мир» он сказал, что Игорь Додон сделал много для своей страны.

Сформированное парламентом правительство не может приступить к исполнению своих обязанностей, так как госучреждения заблокированы сторонниками Демократической партии Молдавии, которой руководит олигарх Владимир Лахотнюк. Не признает новую власть и полиция.