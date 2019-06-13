Лионель Месси – самый состоятельный спортсмен мира по версии «Форбс»

Лионель Месси – самый состоятельный спортсмен мира по версии издания «Форбс».

Футболисты в очередном списке обогнали представителей других видов спорта.

Месси заработал 127 миллионов долларов, из которых 92 он получил в виде зарплаты, а остальное в качестве доходов от рекламы. На втором месте его вечный конкурент Криштиану Роналду. Его рекламные поступления оказались больше, чем у аргентинца, а вот по размеру оклада он серьезно отстал от Месси. В сумме проигрыш составил 18 миллионов. На третьем месте бразилец Неймар. Парижанин положил на свои счета всего не 4 миллиона меньше, чем Криштиану. Только на четвертом месте представитель единоборств — мексиканский боксер Сауль Альварес. Замыкает пятерку знаменитый теннисист Роджер Федерер. Зарплаты у него нет совсем, премиальные в теннисе хоть и большие, но с гарантированным доходом не сравнить – всего 8 миллионов, но зато реклама принесла швейцарцу почти 90 миллионов долларов.



Нижнюю половину пятерки занимают спортсмены США. Два представителя американского футбола Рассел Уилсон и Аарон Роджерз, а также три баскетболиста – Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стивен Карри.