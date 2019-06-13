Прокуратура установила личность мужчины, похожего на  умершего главу Кущевской банды Сергея Цапка

По данным правоохранителей, это уроженец Бишкека Виталий Никифоров. Он оказался вором в федеральном розыске.

Ранее жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места аварии, которая произошла на прошлой неделе. Об этом написала Комсомольская правда. Граждане утверждали, что в кадре зафиксирован человек, похожий на Цапка, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад.

Жители опасались, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.