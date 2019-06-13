Академик РАН попросил Путина пересмотреть все уголовные дела по наркотическим статьям
Академик РАН попросил Владимира Путина пересмотреть все уголовные дела по наркотическим статьям. Письмо российскому президенту написал учёный–гематолог Андрей Воробьёв, сообщает издание «МБХ-Медиа». В тексте говорится, что сейчас по этим статьям осуждены почти треть всех заключённых в России. «Сейчас, когда один из них – Иван Голунов освобождён, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто ещё мог быть незаконно арестован?» – пишет академик.
На днях стало известно, что депутаты Госдумы готовы внести законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом.