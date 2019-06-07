Шесть человек задержаны рядом с городом Ликино-Дулёво Московской области

В подмосковном городе Ликино-Дулево силовики задерживают активистов, выступающих против строительства мусорного полигона. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница села Ильинский Погост Ольга Басацкая.

«Люди стояли возле деревьев, они никому не мешали абсолютно. Их схватила полиция, покидала в машины, и теперь их увезли. Хотя я даже не знаю, кто это – полиция или нет, они не представились, удостоверение не показали», — сказала она.

О.Басацкая отметила, что сегодня утром в лес около Ликино-Дулево приехали люди, который представились лесным хозяйством. Не предъявляя документов, они прорубили в лесу дорогу шириной в 4 метра под предлогом зачистки квартальной площади.

«Они пилили не только деревья диаметром менее 12 сантиметров, но и все подряд. И они прорубили просеку в 550 метров, которая уходит в тупик. На место предполагаемой стройки по переработке отходов. Мы пытались предотвратить это преступление», — заявила она.

По словам О.Басацкой, задержаны четверо активистов. Двое из них доставлены в УМВД России по Воскресенскому району, а двое других — в отдел полиции города Куровское.

Сегодня утром активисты перекрыли Московское большое кольцо – трассу А-108 – в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов.

В лесу около Ликино-Дулево планируют построить комплекс по переработке отходов.

Она добавила, что появление свалки будет губительно для ближайших поселений. По словам местной жительницы, помойка будет стоять на болотах, от которых берут начало все окружные реки.

Центрального водоснабжения в так нет.