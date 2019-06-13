В Росгвардии обещали принять меры в случае доказательства вины сотрудников на вчерашнем шествии в Москве

В Росгвардии пообещали принять меры в случае доказательства вины сотрудников ведомства, вероятно причастных к жесткому задержанию несовершеннолетнего и онкобольного на вчерашней акции в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Если будет четко установлено, что это были сотрудники Росгвардии и что они превысили свои полномочия, будет назначено служебное разбирательство со стороны заинтересованных подразделений Росгвардии. Мы готовы оказать любое содействие контролирующего и надзорного органа», — сказал он.

В.Грибакин подчеркнул, что пока никаких официальных обращений в Росгвардию не поступало.

Ранее член ОНК Иван Мельников заявил о направлении жалобы на действия сотрудников Росгвардии в ведомство. По его словам, полицейские незаконно применили силу к подростку, вследствие чего после задержания ему понадобилась госпитализация. И.Мельников также обратил внимание на задержание онкобольного журналиста, которому не вызывали скорую до вмешательства правозащитников.

Митинг в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошел сегодня в центре Москвы. В общей сложности, по информации ОВД-Инфо, в рамках акции полицией было задержано более 500 человек.