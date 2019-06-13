Мужчину, обвиняемого в  попытке угона самолета Сургут-Москва признали невменяемым.

Как передает «Интерфакс», дело Павла Шаповалова, у которого специалисты нашил психическое расстройство, снова направили в суд. Он должен принять решение о принудительном лечении.

Шаповалов пытался угнать самолет в январе этого года. Он требовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир экипажа посадил самолет в Ханты-Мансийске.

После задержания мужчина не смог объяснить свои действия. Он не был пьян и не находился под воздействием наркотиков.