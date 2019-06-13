Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев извинился за свое поведение в аэропорту Внуково

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев извинился за свое поведение в московском аэропорту Внуково.

По свидетельству очевидцев Лунев был не только груб, но и пьян. Внешние признаки говорили именно об этом. Голкипера «Зенита» не пустили на рейс и составили протокол. Он вынужден был заплатить штраф и улететь следующим самолетом. В клубе заступились за футболиста, сказав, что задержки в работе персонала стали причиной эмоциональной реакции игрока, добавив, что инцидент давно исчерпан. Генеральный директор Зенита Александр Медведев обещал провести с Луневым беседу, но еще до разговора голкипер предпочел извиниться сам. Он сказал, что сделанное им неприемлемо. Никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Лунев признал, что компания все делала по закону, а он со спутниками торопился, отчего и произошла эта неприятная ситуация.



В этом сезоне Андрей Лунев, который считался дублером Игоря Акинфеева потерял место основного вратаря сборной России. В ряде последний матчей в стартовом составе выходил Маринато Гильерме.