Два танкера, по некоторым данным, подверглись атаке в Оманском заливе

Как утверждают арабские СМИ, по судну Front Altair, принадлежащему норвежской компании Frontline, и зарегистрированному на Панаме танкеру Kokuka Courageous были выпущены торпеды. С них поступили сигналы бедствия, один из кораблей загорелся. На нем, как отмечается, могли находиться граждане России – эту информацию сейчас проверяют в МИДе. Кроме того, представитель компании Frontline сообщил норвежской газете «Верденс ганг», что экипаж ее танкера состоял преимущественно из граждан России, Грузии и Филиппин. Он отметил, что на борту находились 23 человека, они сейчас находятся в безопасности. Власти Ирана, в свою очередь, сообщали о более чем четырех десятках спасенных моряков. При этом если в компании Frontline не подтверждают торпедную атаку по танкерам, то начальник береговой охраны Омана, напротив, сообщил, что инцидент имел место. Кто может стоять за возможным нападением, не уточняется.

На фоне новостей об атаке на два танкера цены на нефть подскочили почти на 3%. В ходе торгов цена на нефть марки Brent выросла почти до 62 долларов.