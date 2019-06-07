Власти Карелии могут понизить охранный статус урочища Сандармох

Это позволит вести на территории захоронений жертв «большого террора» земляные работы и строительство.

Планы властей Карелии понизить охранный статус урочища Сандармох – опасная тенденция. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров.

«То, что власть старается принизить значимость этого памятного места — это тенденция по обелению и замалчиванию советских преступлений, а также тенденция пропагандистского свойства. Понижение статуса — это и понижение степени охраны и сбережения этого места для памяти потомков», — сказал он.

Сегодня «Коммерсант» сообщил, что власти Карелии отправили в Министерство культуры РФ заявление о необходимости изменения статуса урочища Сандармох с «памятника истории» на «достопримечательное место». Новый статус позволит вести на территории земляные работы и строительство.

Сандармох – лесное урочище в Карелии, где в годы Большого террора были расстреляны и захоронены около 7,6 тыс. репрессированных.

Массовое захоронение в Сандармохе открыто в 1997 году историком Юрием Дмитриевым.