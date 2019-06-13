Экипажи атакованных в Оманском заливе танкеров эвакуированы и находятся в безопасности

Об этом рассказали источники агентства Reuters. Сообщается, что одно судно зарегистрировано в Панаме, другое принадлежит норвежской компании и ходит под флагом Маршалловых островов. Арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. В зоне инцидента находятся корабли ВМС США. По некоторым данным, экипаж одного танкера состоял из граждан России, Грузии и Филиппин. 44 спасённых моряка доставлены на территорию Ирана. Кто стоит за нападением, пока неизвестно.