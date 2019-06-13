Больше половины россиян покупают товары исключительно по промоакциям

Результаты исследования компании Ipsos Comcon приводит газета «Коммерсантъ». Эксперты связывают рост числа россиян, стремящихся к экономии, с продолжающимся падением доходов в России и индекса потребительского падения. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить программу скидок. Однако специалисты считают, что отказаться от промоакций участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок нет.