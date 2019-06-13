Москва покинула топ-100 рейтинга самых дорогих городов мира для иностранцев

Исследование провело консалтинговое агентство ECA International. Это произошло из-за снижения курса рубля к доллару на фоне падения цен на нефть и продолжения антироссийских санкций. Отмечается, что Москва разом потеряла почти 70 позиций в рейтинге и заняла 120-ю строчку. Аналогичную динамику показал и Санкт-Петербург.

Самым дорогим городом для проживания иностранцев на этот раз стала столица Туркмении Ашхабад. Она смогла оставить позади два швейцарских города – Цюрих и Женеву. В топ-5 также попали Гонконг и Базель.